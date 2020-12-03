Спасатели эвакуировали 9 человек из горящих хозпостроек в Бережках

Спасатели эвакуировали 9 человек из горящих хозпостроек в Бережках
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленинградской области загорелись хозяйственные постройки. Спасатели эвакуировали из горящих помещений девять человек.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 3 декабря, в деревне Бережки. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 00:45.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя разрослось на площади 56 квадратных метров. На территории находилось не менее девяти человек. Одного из них спасли при помощи спасательного устройства.

Еще восемь эвакуировали по маршевой лестнице.

На тушение пожара ушло больше часа. К 1:57 огонь полностью потушили. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре на 5-й Советской. По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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