В Ломоносовском районе восемь спасателей тушили садовый домик

В Ломоносовском районе восемь спасателей тушили садовый домик
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Ломоносовском районе Ленобласти загорелся садовый домик в одном из садоводств. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 3 декабря, в садоводстве «Красногорское» возле Виллозского сельского поселения. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарной части в 23:47. Огнеборцы оперативно выехали к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, садовый дом с хозпостройкой горели на площади 50 квадратных метров. К 1:13 пожар был ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали 9 человек из горящих хозпостроек в Бережках.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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