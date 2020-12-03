В Ломоносовском районе восемь спасателей тушили садовый домик

В Ломоносовском районе Ленобласти загорелся садовый домик в одном из садоводств. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 3 декабря, в садоводстве «Красногорское» возле Виллозского сельского поселения. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарной части в 23:47. Огнеборцы оперативно выехали к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, садовый дом с хозпостройкой горели на площади 50 квадратных метров. К 1:13 пожар был ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали 9 человек из горящих хозпостроек в Бережках.