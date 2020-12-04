Железнодорожной станции «Можайская» в Петербурге вернули историческое название

Железнодорожной станции &#171;Можайская&#187; в Петербурге вернули историческое название
Здание вокзала на платформе "Дудергоф" (вновь переименованной "Можайской"). Фото: www.citywalls.ru

Железнодорожная станция «Можайская» в Красносельском районе Северной столицы вернулась к своему историческому названию — «Дудергоф».

Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Название «Дудергоф» платформа носила в период с 1879-го по 1950 год. В системе продажи билетов станция уже числится под этим названием. Пассажиров уведомляют об изменениях и просят внимательно приобретать билеты.

Отметим, что изначально на месте «Дудергофа» была открыта полустанция «Горская» в 1878 году, после того, как в 1872-м на этом участке проложили железнодорожную ветку. Достопримечательностью платформы является модернистское здание вокзала, построенное в 1899 году по проекту архитектора С. Н. Лазарева-Станищева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП повторно отклонил проект перепланировки исторического здания в Ковенском переулке.

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