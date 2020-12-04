В Тайцах возбуждено дело после проверки условий проживания в общежитии

Доследственная проверка в поселке Тайцы Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области

Доследственная проверка в поселке Тайцы Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области

В Ленинградской области следственный отдел возбудил уголовное дело после проверки условий проживания в общежитии.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье халатность. Отмечается, что вина лежит полностью на Администрации Таицкого городского поселения Гатчинского района.

По версии следствия, должностные лица не реагировали на жалобы жителей и их заявления по поводу состояния здания. Проверка подтвердила, что общежитие не является надежным и безопасным для жителей.

«Зафиксированы антисанитарные условия содержания дома, вызванные ненадлежащей работой систем канализации и водоснабжения, а также нарушения требований пожарной безопасности», – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК проводит проверку условий проживания в общежитии в Тайцах.