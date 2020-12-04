В Тайцах возбуждено дело после проверки условий проживания в общежитии

В Тайцах возбуждено дело после проверки условий проживания в общежитии
Доследственная проверка в поселке Тайцы Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области

В Ленинградской области следственный отдел возбудил уголовное дело после проверки условий проживания в общежитии.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье халатность. Отмечается, что вина лежит полностью на Администрации Таицкого городского поселения Гатчинского района.

По версии следствия, должностные лица не реагировали на жалобы жителей и их заявления по поводу состояния здания. Проверка подтвердила, что общежитие не является надежным и безопасным для жителей.

«Зафиксированы антисанитарные условия содержания дома, вызванные ненадлежащей работой систем канализации и водоснабжения, а также нарушения требований пожарной безопасности», – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК проводит проверку условий проживания в общежитии в Тайцах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антисанитарные условия ГСУ СК России по Ленобласти ленобласть Тайцы условия жизни


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с октября оштрафовали более 1 200 пассажиров-безмасочников
Группа «ДДТ» презентовала клип про 2020-й год, снятый в Мурино
Болельщики «Зенита» смогут заполнить один сектор на матче с «Уралом»
Морской порт Петербурга запустил единую платформу обмена данными с РЖД
Бизнес требует у Смольного компенсаций из-за ограничений, на предыдущие ...
Ученые вузов Петербурга получат мегагранты правительства России
В Турции задержали сотрудников НТВ, связь прервалась
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 35%