Морской порт Петербурга запустил единую платформу обмена данными с РЖД

"IT-интеграция с АО «Морской порт Санкт-Петербург» позволит повысить эффективность работы всех участников перевозочного процесса", - уверен директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. Фото: пресс-служба Морского порта Санкт-Петербурга

"IT-интеграция с АО «Морской порт Санкт-Петербург» позволит повысить эффективность работы всех участников перевозочного процесса", - уверен директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. Фото: пресс-служба Морского порта Санкт-Петербурга

С 1 декабря 2020 года АО «Морской порт Санкт-Петербург» (МП СПб) запустило опытную эксплуатацию информационно-логистической систему ILSAR, которая поможет предприятию автоматизировать процессы основного производства.

ILSAR обеспечит интеграцию порта с другими информационными системами и сделает более четкой организацию перегрузочных операций. Система охватывает полный цикл движения груза с момента отправки в порт до отгрузки клиенту, а также детально анализирует работу предприятия.

Внедрение ILSAR также призвано повысить эффективность взаимодействия Морского порта с Октябрьской железной дорогой (ОЖД) в рамках реализации логистических решений на стыке «порт-железная дорога», сообщил руководитель направления по развитию взаимодействия Морпорта с ОАО «РЖД» Андрей Громовой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная реформа в Петербурге встала на паузу.