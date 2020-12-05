При пожаре в Нью-Йорке пострадала церковь XIX века

При пожаре в Нью-Йорке пострадала церковь XIX века
Пожар в Нью-Йорке. Фото: Instagram

В Нью-Йорке произошел крупный пожар, при котором горела историческая церковь, построенная в конце XIX века.

Как сообщает FOX29, все произошло ранним утром в районе Ист-Виллидж. Пожар начался в соседнем пустующем здании, после чего, примерно в пять утра, огонь перекинулся на церковь, охватив крышу здания.

Четверо пожарных получили травмы во время тушения огня. При пожаре также было повреждено здание женского приюта, расположенного по соседству. Женщины были эвакуированы.

Церковь была построена в 1892 году. Стоит отметить, что церковь уже горела при пожаре в прошлом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Фрунзенской» лежали два снаряда времен ВОВ. На место вызвали ОМОН Росгвардии, сотрудники помогли вывезти опасные предметы с территории города на полигон для дальнейшей ликвидации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нью-йорк пожар церковь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лось попал под колеса фуры на Мурманском шоссе в Ленобласти
В Париже прошла акция протеста против нового законопроекта: задержаны 64 человека
Журнал Time присудил 2020 году звание худшего в истории
В Австралии нашли капсулу с астероидным грунтом
Онкологи заявили, что рак можно распознать по смеху
При пожаре в Нью-Йорке пострадала церковь XIX века
Ушел из жизни чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник
В ООН предупредили о тяжелейшем гуманитарном кризисе в 2021 году