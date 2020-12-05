При пожаре в Нью-Йорке пострадала церковь XIX века

В Нью-Йорке произошел крупный пожар, при котором горела историческая церковь, построенная в конце XIX века.

Как сообщает FOX29, все произошло ранним утром в районе Ист-Виллидж. Пожар начался в соседнем пустующем здании, после чего, примерно в пять утра, огонь перекинулся на церковь, охватив крышу здания.

Четверо пожарных получили травмы во время тушения огня. При пожаре также было повреждено здание женского приюта, расположенного по соседству. Женщины были эвакуированы.

Церковь была построена в 1892 году. Стоит отметить, что церковь уже горела при пожаре в прошлом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Фрунзенской» лежали два снаряда времен ВОВ. На место вызвали ОМОН Росгвардии, сотрудники помогли вывезти опасные предметы с территории города на полигон для дальнейшей ликвидации.