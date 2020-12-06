В Ростове-на-Дону горит павильон с пиротехникой и взрываются фейерверки

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар привел к взрыву фейерверков.

В 06.30 по московскому времени на рынке в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой, сообщили в региональном ГУ МЧС. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, потом достигла 4000 квадратных метров.

Пожару присвоен наивысший уровень сложности. Информации о пострадавших не поступало.

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