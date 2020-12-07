В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне

В понедельник, 7 декабря, в бассейне «Динамо» в Астрахани произошло массовое отравление посетителей. В больницу попали 30 человек, включая 21 ребенка.

Состояние 13 детей оценивают как среднетяжелое, еще шесть человек находятся в реанимации — им требуется кислородная поддержка. В Минздраве отмечают, что все пострадавшие пребывают в сознании. Также опровергли информацию о 250-кратном превышении концентрации хлора в бассейне — максимально допустимое количество ядовитого соединения превысили в 25 раз.

Сейчас местные правоохранительные органы инициировали возбуждение уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До конца года работу бассейна приостановили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге шестилетняя девочка получила ожог роговицы в результате неосторожного обращения с газовым пистолетом.