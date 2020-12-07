В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне

В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне
По предварительной версии, причиной отравления посетителей парами хлора могло стать нарушение технологии очистки бассейна сотрудниками спорткомплекса. Фото: pixabay

В понедельник, 7 декабря, в бассейне «Динамо» в Астрахани произошло массовое отравление посетителей. В больницу попали 30 человек, включая 21 ребенка.

Состояние 13 детей оценивают как среднетяжелое, еще шесть человек находятся в реанимации — им требуется кислородная поддержка. В Минздраве отмечают, что все пострадавшие пребывают в сознании. Также опровергли информацию о 250-кратном превышении концентрации хлора в бассейне — максимально допустимое количество ядовитого соединения превысили в 25 раз.

Сейчас местные правоохранительные органы инициировали возбуждение уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До конца года работу бассейна приостановили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге шестилетняя девочка получила ожог роговицы в результате неосторожного обращения с газовым пистолетом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
астрахань бассейн отравление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти открылась елка желаний с мечтами детей, у которых нет родителей
Более 11,5 тыс. школьников Петербурга находятся на дистанционном обучении
На глубине тысячи метров ниже морского дна обнаружили колонии микроорганизмов
Собянин заявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от Covid-19
Россия присоединилась к исследованию китайской вакцины от коронавируса
Беглов: число нарушений по COVID-19 в Петербурге снизилось вдвое
Задержан петербуржец с 45 пакетиками синтетических наркотиков
«Женщина – лошадь», «Д’Артаньян — убийца» и другие высказывания ...