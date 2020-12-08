Авторы лучших молодежных проектов в Петербурге получат премии по 100 тысяч рублей

Авторы лучших молодежных проектов в Петербурге получат премии по 100 тысяч рублей
Премии получат 30 учатсников конкурса. Фото: pixabay

Во вторник, 8 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о вручении премии городского правительства за лучший молодежный проект.

На поощрение инициативной молодежи из бюджета Санкт-Петербурга выделено 3 миллиона рублей, информирует пресс-служба Смольного. В этом году призы получат тридцать участников — по 100 тысяч рублей каждый. Выбирать победителей будет конкурсная комиссия, основываясь на актуальности, креативности, эффективности, адресности, масштабности и публичности проектов.

Напомним, что традиция ежегодного награждения талантливой молодежи поддерживается в городе на Неве с 2016 года. Конкурс направлен на развитие проектной деятельности, а также поддержку активного молодого поколения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург был признан самым читающим регионом России 2020 года.

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