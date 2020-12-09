Трассу ВСМ Москва — Петербург проложат максимально близко к Великому Новгороду

"Проект создания новой высокоскоростной магистрали – важный шаг в развитии новой агломерации Северо-Запада – Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода", – заявил губернатор Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Проект создания новой высокоскоростной магистрали – важный шаг в развитии новой агломерации Северо-Запада – Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода", – заявил губернатор Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В среду, 9 декабря, в видеоформате состоялось заседание научно-технического совета ОАО «РЖД», на котором выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На заседании рассматривались проекты прохождения трассы высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Основным был признан так называемый «Новгородский» вариант, который предполагает проведение новой линии вблизи Великого Новгорода. Это сделает магистраль длиннее на 21 км, но увеличит пассажиропоток почти на 1 млн человек в год.

ВСМ позволит соединить крупнейшие города страны и создать новые рабочие места сразу в шести регионах, заявил Беглов. Губернатор подчеркнул, что Северная столица готова оказать все необходимое содействие для реализации проекта в срок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВСМ позволит перемещаться между Москвой и Петербургом за два часа.