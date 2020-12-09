В США 17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Во всех штатах, поддержавших Техас, у власти находятся республиканцы. Фото: pixabay

Во всех штатах, поддержавших Техас, у власти находятся республиканцы. Фото: pixabay

Еще 17 американских штатов поддержали иск властей Техаса о пересмотре итогов президентских выборов.

Как сообщает CNBC, заявление о пересмотре итогов выборов был направлен в Верховный суд. Техас поддержали такие штаты, как Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Стоит отметить, что во всех перечисленных штатах у власти находятся республиканцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп еще раз сообщил о возможной победе на выборах в президенты США. Кроме этого, Трамп отметил, что продолжит борьбу за голоса на законодательном уровне. Политик намерен пересматривать выборы путем судебных разбирательств.