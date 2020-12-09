Обвиняемую в мошенничестве бывшего топ-менеджера «Ростеха» отправили под домашний арест

Суд Москвы выбрал меру пресечения для бывшего топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной, которой вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Головинского суда, Лалетину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие просило для Лалетиной меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отклонил ходатайство и отправил обвиняемую под домашний арест до 8 февраля 2021 года, передает ТАСС.

Алла Лалетина работала в «Ростехе» директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению. Из госкорпорации она ушла летом прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге главврача ковид-больницы обвинили в мошенничестве из-за заправки катера.