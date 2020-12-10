Судно с российскими моряками подверглось атаке пиратов в Гвинейском заливе

Охрана судна, на которому присутствовал русскоговорящий экипаж, отбила атаку пиратов в водах Гвинейского залива.

Как сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на видео произошедшего, владелец корабля нанял для охраны группу вооруженных охранников, предположительно, из Нигерии. В Гвинейском заливе на судно напали морские разбойники. Капитан предупредил экипаж об атаке, воспользовавшись системой оповещения, а также потребовал отойти от окон правого борта.

Охранники стреляли по бандитам с мостика, еще один из нигерийцев вел огонь из крупнокалиберного пулемета на палубе. Пираты вели ответный огонь, но спустя некоторое время прекратили атаку и скрылись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство иностранных дел России раскрыло подробности похищения россиян в Нигерии.