Декабрьские запасы солнца в Петербурге подходят к концу

В четверг, 10 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода без осадков. Подробности рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что антициклон, медленно уходящий на восток, будет постепенно уменьшать своё влияние на погодную ситуацию в городе. По словам синоптика, в небе начнут появляться разрозненные облачные поля. При этом осадков не ожидается.

Температура воздуха опустится до -2…-4 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -1…-6°. Ветер юго-восточный разгонится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам. Днем столбик термометра остановится в промежутке -3…-5 градусов.