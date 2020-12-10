Названы даты солнечных и лунных затмений в следующем году

Названы даты солнечных и лунных затмений в следующем году
Лунное затмение. Фото: pixabay

В 2021 году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Жители России смогут увидеть некоторые из этих природных явлений прямо на территории страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева, всего в следующем году пройдет четыре затмения. Два из них будут лунными, а другие два – солнечными.

На 26 мая намечено полное лунное затмение, а на 4 декабря – полное солнечное, которое пройдет в районе Антарктиды. Кроме этого, 10 июня пройдет кольцеобразное солнечное затмение, именно его смогут увидеть россияне на территории Якутии.

Также увидеть можно будет и частное лунное затмение 19 ноября. Для этого нужны будут благоприятные погодные условия в Иркутске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы любуются первым лунным затмением года.

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Названы даты солнечных и лунных затмений в следующем году