Жителей Ленобласти предупреждают о ледяном дожде и гололедице

В Ленинградской области в пятницу, 11 декабря, ожидается ледяной дождь, о чем местных жителей предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Спасатели сообщают, что в некоторых районах Ленобласти возможен не только ледяной дождь, но и мокрый снег, который приводит к образованию гололедицы на дорогах. В связи с этим автомобилистов просят быть предельно осторожными и, по возможности, вовсе не садиться за руль в это время. Добавим, что аналогичный прогноз распространяется на все выходные.

Отметим, что в Петербурге завтра ожидается до -6 градусов ночью, в дневное время воздух прогреется до -1 градуса Цельсия. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, возможны небольшие осадки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солнечная погода постепенно покидает Петербург, уступая привычному пасмурному небу.