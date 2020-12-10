Путин поддержал идею создания в России суда по правам человека

Президент России Владимир Путин оценил возможности по созданию специального суда по правам человека в суде и предложил проработать данную идею.

Как сообщает ТАСС, нововведение предложил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства в четверг, 10 декабря.

«Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная», – заявил Владимир Путин.

Кроме этого, президент России отметил, что подобный суд ранее существовал в России. Его разработали еще при Александре II, однако орган власти не прижился.

Также на заседании Владимир Путин отметил, что судебная система в России является одной из самых эффективных в мире, ссылаясь на официальный сайт Комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Путин объяснил рост цен на базовые продукты питания в России.