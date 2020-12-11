Facebook может продать WhatsApp и Instagram

Комиссия не хочет, чтобы компания была монополистом.

Федеральная торговая комиссия требует, чтобы Facebook Inc продал мессенджер WhatsApp и социальную сеть Instagram. Об этом сообщает Reuters. Компанию обвиняют в монополизации рынка и уничтожении более мелких конкурентов. Таким образом, начинающим предпринимателям сложно бороться с гигантом и приходится уходить с рынка.

Комиссия пытается через суд добиться отмены сделки по покупке мессенджера и социальной сети.

«В течение почти десяти лет Facebook использовал свое господство и монопольную власть, чтобы сокрушить более мелких соперников, подавить конкуренцию, и все это за счет обычных пользователей»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Facebook планирует выпуск в обращение криптовалюты Libra в январе.