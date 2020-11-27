Facebook планирует выпуск в обращение криптовалюты Libra в январе

Facebook планирует выпуск в обращение криптовалюты Libra в январе
Запуск пройдет в ограниченном формате. Фото:Pixabay

Американская компания Facebook планирует выпуск в обращение криптовалюты Libra в январе следующего года.

Как пишет газета Financial Times, запуск пройдет в ограниченном формате: ассоциация Libra сначала просто выпустит одну монету, обеспеченную долларом.

Ранее планировалось выпустить несколько видов криптовалюты, а также «цифровую корзину» из них.

Точная дата эмиссии Libra будет зависеть того, когда проект получит одобрение на работу от управления финансового рынка Швейцарии.

Напомним, Facebook заявил о своем проекте международной цифровой валюты в июне прошлого года. Запуск Libra на глобальном уровне ожидался в первом квартале 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что публичное тестирование Telegram своего блокчейна TON (Telegram open network) должно начаться в день знаний, 1 сентября 2019 года. На начальном этапе детище Дурова протестирует работоспособность «голого» блокчейна, без кошелька поверх него, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близких к инвесторам проекта людей.

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