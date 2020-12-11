В Петербурге сотрудники полиции обнаружили незаконную «домашнюю» плантацию конопли

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили незаконную «домашнюю» плантацию конопли
У подозреваемого изъяты средства для культивирования наркосодержащих растений. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В квартире на Хасанской улице задержан подозреваемый в незаконном обороте наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержание прошло 9 декабря в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Незаконным производителем оказался 33-летний житель, работающий начальником склада в коммерческой сбытовой организации. Он ранее был судим за покушение на кражу.

«В ходе проведения обыска в его квартире полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с фрагментами растений и корни с побегами. Согласно исследованию эти растения являются наркосодержащими растениями «конопля» общей массой более 1, 7 килограмма», – говорится в сообщении ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье, – незаконное хранение наркотических средств. Устанавливаются предполагаемые каналы поставки наркотических средств, а также соучастников незаконной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция задержала 26 иностранцев после рейда на рынке на Садовой улице.

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