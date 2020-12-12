В Индии вспышка неизвестной болезни: заболели более 600 человек

В Индии вспышка неизвестной болезни: заболели более 600 человек
Врачи выясняют, в чем дело. Фото: Pixabay

По предварительным данным, люди могли отравиться ртутью и другими тяжелыми металлами.

На юге Индии произошла вспышка неизвестной болезни, общее число пострадавших составляет 613 человек. В анализах пациентов есть свинец и никель. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что жители города Элуру начали жаловаться на плохое самочувствие. Их беспокоят головокружения, головная боль, эпилепсия, внезапные обмороки, пена изо рта, дрожь. У властей есть несколько версий случившегося. Люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи, а также отравиться ртутью и другими тяжелыми металлами.

Врачи занимаются выяснением обстоятельств происходящего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ребенок из Италии переболел коронавирусом еще до вспышки в Китае.

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