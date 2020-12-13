Times сообщает о повторной попытке отравления Навального перед Берлином

Британская газета Times пишет, что оппозиционера Алексея Навального пытались отравить во второй раз, когда он находился в коме, перед отправлением на лечение в Германию.

Газета ссылается на анонимные источники в немецких спецслужбах. Статья о повторном отравлении политика опубликована через сутки после разъяснения президента РФ Владимира Путина о том, что ФРГ отказалась сотрудничать в расследовании госпитализации Навального.

По данным источника в иностранных спецслужбах, после первой неудачной попытки сотрудники органов государственной безопасности якобы попытались завершить начатое второй дозой отравляющего вещества, прежде чем оппозиционера транспортировали в Берлин.

Как утверждает издание, Навального пытались убить во второй раз с расчетом на то, что к моменту его прибытия в немецкую клинику Шарите он будет уже мертв.

При этом Times не приводит каких-либо доказательств данной информации.

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи провели обследование и назвали причиной госпитализации нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара крови. По данным медиков, следов яда в его анализах не нашли.

Вскоре Навального транспортировали в немецкую клинику. После этого правительство Германии сообщило, что россиянин был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин прокомментировал случившееся с Навальным.