Путин прокомментировал случившееся с Навальным

Путин заявил, что ждет документов, но их нет. Фото: kremlin.ru

Путин заявил, что ждет документов, но их нет. Фото: kremlin.ru

Он заявил, что Россия готова принять материалы по инциденту, но никто их не дает.

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с Алексеем Навальным в ходе встречи с членами СПЧ. Он, разговаривая с правозащитником Николаем Сванидзе, заявил, что Россия готова принять материалы по инциденту, но их никто не дает и не объясняет, по каким причинам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин хочет увидеть, где документы, подтверждающие отправление Навального «Новичком». Он не понимает, в чем проблема предоставить бумаги. Президент добавил, что иностранные коллеги оправдываются тем, что передали документы в международную организацию по запрещенному оружию.

«Мы с удовольствием расследуем это дело, причем тщательно. Это что касается этого дела»,

— сказал президент РФ.

Напоминаем, что Навальному стало плохо 20 августа. Его госпитализировали в омскую больницу, затем – в берлинскую. Российские медики не нашли следов опасных веществ в анализах блогера, а вот немецкие коллеги уверяют, что был применен яд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путину все равно на мнение Навального.