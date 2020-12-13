В Лас-Вегасе мужчина пытался улететь на крыле самолета

Его вовремя заметили и передали врачам. Есть подозрения, что мужчина болен.

В аэропорту Лас-Вегаса произошел необычный инцидент – мужчина пытался улететь на крыле самолета. Он перепрыгнул ограду аэропорта, забрался на крыло перед самым вылетом и пытался за что-то ухватиться. В каком-то момент мужчина упал. Об этом сообщает телеканал NBC.

На земле хулигана ждали полицейские и врачи. Мужчину госпитализировали из-за подозрений на психическое заболевание. После инцидента самолет осмотрели, а затем он отправился в Портленд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США хотят запретить брать животных для моральной поддержки в салон самолета. Дело в том, что, в отличие от специально обученных служебных собак, животные, которых берут для эмоциональной поддержки, не всегда умеют вести себя в стрессовой обстановке.