В Лас-Вегасе мужчина пытался улететь на крыле самолета

В Лас-Вегасе мужчина пытался улететь на крыле самолета
Самолет не успел оторваться от земли. Фото: Pixabay

Его вовремя заметили и передали врачам. Есть подозрения, что мужчина болен.

В аэропорту Лас-Вегаса произошел необычный инцидент – мужчина пытался улететь на крыле самолета. Он перепрыгнул ограду аэропорта, забрался на крыло перед самым вылетом и пытался за что-то ухватиться. В каком-то момент мужчина упал. Об этом сообщает телеканал NBC.

На земле хулигана ждали полицейские и врачи. Мужчину госпитализировали из-за подозрений на психическое заболевание. После инцидента самолет осмотрели, а затем он отправился в Портленд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США хотят запретить брать животных для моральной поддержки в салон самолета. Дело в том, что, в отличие от специально обученных служебных собак, животные, которых берут для эмоциональной поддержки, не всегда умеют вести себя в стрессовой обстановке.

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