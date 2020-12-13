Стало известно о смерти народного артиста РФ Хорошевцева

Диктора еще называли «голосом Кремля».

Народный артист России Евгений Хорошевцев скончался сегодня, 13 декабря. Об этом сообщает РИА Новости Новости. Пока что непонятно, что стало причиной его кончины.

Коллега Хорошевцева Анна Шатилова прокомментировала его уход в разговоре с РЕН ТВ. Она отметила что два года назад он перенес операцию на позвоночнике, после чего у него начала развиваться болезнь Паркинсона. Шатилова предположила, что смерть как-то связано с этим. Она добавила, что Хорошевцеву в последнее время было непросто работать: он не мог самостоятельно держать листы и ему помогали редакторы.

Напоминаем, что россиянам голос Хорошевцева хорошо знаком: он комментировал парад на Красной площади и озвучивал все торжественные мероприятия с участием президента Владимира Путина.

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