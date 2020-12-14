В Ленобласти назначены новый председатель контрольного комитета и новый глава Леноблкомимущества

В понедельник, 14 ноября, распоряжением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко назначены новый председатель контроль комитета Губернатора Ленобласти и глава комитета по управлению государственным имуществом.

Руководство контрольным комитетом Губернатора Ленобласти принял на себя Эдуард Салтыков, ранее занимавший пост главы Леноблкомимущества. На этой должности Салтыкова сменил Андрей Карельский, ранее руководивший ГУП «Леноблинвентаризация». Оба приступают к исполнению новых обязанностей в понедельник, 14 декабря, информирует пресс-служба областной администрации.

Эдуард Салтыков, выпускник петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ, начинал свою карьеру как замглавы администрации и председатель комитета по управлению имуществом в Кингисеппском районе Ленобласти. Андрей Карельский закончил СПбГУ, и длительное время занимал посты заместителя директора и генерального директора на различных предприятиях в Петербурге и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сменился глава Архивного комитета. Новым председателем стал Петр Тищенко.