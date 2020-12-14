Тедеско может пропустить матч «Зенитом» из-за дисквалификации

Тедеско может пропустить матч «Зенитом» из-за дисквалификации
Болельщики "Спартака". Фото: группа "Спартака" / ВК

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может не оказать помощи своим игрокам в матче с «Зенитом». Специалиста могут дисквалифицировать на матч двух лидеров чемпионата России.

Как сообщает Чемпионат.сom, тренер «Спартака» может обзавестись двухматчевой дисквалификацией за жест с «шелестом купюр» на матче против «Сочи» 12 декабря в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги.

Таким образом, Доменико Тедеско пропустит ближайший матч с «Зенитом», который является принципиально важным для «Спартака.

Напомним, что «Зенит» идет на первой строчке после 18 туров с 38 очками. Следом за командой из Петербурга – московский «Спартак». В активе красно-белых 35 очков.

Игра «Зенит» – «Спартак» пройдет 16 декабря на стадионе «Газпром Арена».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кокорин может перейти из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину» зимой.

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