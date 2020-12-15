В Великобритании подросток нанес 118 ножевых ранений своей матери

Британский подросток убил собственную мать и сразу сдался полиции. Специалисты нашли на теле женщины 118 ножевых ранений.

Как сообщает Daily Mail, 17-летний парень напал на мать, когда та вернулась домой с пробежки. Сперва он задушил ее, а после того, как женщина потеряла сознание, взялся за нож и 38 раз ударил ее в голову, 64 раза — в шею, 16 раз — в руку. Затем набрал номер экстренной службы и сообщил, что только что убил ее.

Преступление произошло в середине лета 2020 года, но убийство получило огласку только после судебного заседания, которое состоялось 14 декабря. Оно должно было состояться в октябре, однако за несколько дней до заседания подростка нашли мертвым в палате психиатрической больницы.

Известно, что незадолго до нападения на мать у мальчика отмечали признаки депрессии и суицидального поведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу дали 18 лет строго режима за жестокое убийство супруги в присутствии детей.