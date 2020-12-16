В Ленобласти возбудили дело после ограбления священника

В Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после нападения на настоятеля храма. Неизвестные напали на мужчину и ограбили его дом.

Преступный инцидент произошел во вторник, 15 декабря, в поселке Вырица. Злоумышленники угрожали священнику предметом, похожим на пистолет. Кроме того, мужчине нанесли ножевые ранения, а после похитили 290 тыс. рублей и имущество.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, общая сумма ущерба — 590 тыс. рублей.

Настоятель был доставлен в медучреждение, где ему была оказана медицинская помощь. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию позвонил родственник настоятеля храма, в частный дом которого пробрались неизвестные.