Пожилого модельера обвинили в изнасиловании 57 женщин

Пожилого модельера обвинили в изнасиловании 57 женщин
Модельер отрицает свою вину. Фото: pixabay

Основатель дизайнерской компании Nygard взят под стражу.

Канадский модельер и миллиардер Питер Нюгард стал фигурантом уголовного дела из-за обвинений в изнасиловании 57 женщин. Его взяли под стражу до 13 января. Об этом сообщает телеканал СBC.

Известно, что 79-летнего Нюгарда задержали 14 декабря в Виннипеге, а уже 15 декабря он предстал перед судом. Модельер отрицает все обвинения. Тем временем предполагаемые жертвы уверяют, что он виновен в изнасилованиях, торговле людей и вымогательствах. Потерпевшими себя называют 57 женщин. Отмечается, что некоторые инциденты произошли еще в 1977 году.

Против модельера также высказались его двое сыновей. Они уверяют, что их изнасиловала знакомая отца по его указанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожске задержан житель Ростовской области, подозреваемый в изнасиловании двух девочек.

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