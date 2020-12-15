Во Всеволожске задержан житель Ростовской области, подозреваемый в изнасиловании двух девочек

Во Всеволожске задержан житель Ростовской области, подозреваемый в изнасиловании двух девочек
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе в полицию обратились сразу два человека с разницей в один день. Они сообщили об изнасиловании маленьких девочек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, сначала в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка. Она заявила, что ее 9-летнею внучку изнасиловал неизвестный в подъезде одного из домов по улице Красноборской.

Затем, на следующий день с заявлением пришла 41-летняя женщина. Насильник надругался над ее 9-летней дочкой.

В итоге, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось задержать 14 декабря возле одного из домов по улице Красноборой в деревне Лесколово. Им оказался 39-летний житель Ростовской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержан предполагаемый убийца бывшего военного из ДНР.

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