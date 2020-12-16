Подозреваемого в убийстве экс-военного из ДНР в Мурино отправили под стражу

В воскресенье, 13 декабря, в Мурино произошло убийство 37-летнего мужчины, бывшего наемника первой разведроты армии ДНР в 2014-2015 годах. Сегодня предполагаемому убийце избрали меру пресечения.

По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области, подозреваемый отправлен под стражу. На какой период, не уточняется. Напомним, что изначально были задержаны двое подозреваемых — о судьбе второго информации также пока нет.

На данный момент правоохранители продолжают проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что труп обнаружили в ночь с 12 на 13 декабря в доме №19 по Воронцовскому бульвару. Местные жители рассказывали, что под утро из квартиры, где произошло убийство доносились звуки бьющихся стекол.