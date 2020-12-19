Более 1,5 млрд рублей в России выделят на поддержку инвалидов

Более 1,5 млрд рублей в России выделят на поддержку инвалидов
Финансирование получат Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих. Фото: Pixabay

В России из федерального бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей на поддержку людей с ограниченными возможностями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Данные об этом появились на сайте Кабмина в пятницу, 18 декабря. Отмечается, что средства смогут получить общероссийские общественные организации инвалидов. Деньги будут выделены в 2021 году.

«Эти средства помогут им возместить текущие затраты и укрепить материально-техническую базу», – говорится в сообщении правительства.

Напомним, что ранее проблемы людей с ограниченными возможностями активно в декабре обсуждал президент России Владимир Путин. Он призвал чиновников быть внимательнее к данной категории людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

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