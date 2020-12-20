Самый большой айсберг в мире раскололся на две части

Айсберг А-68а, являвшийся частью шельфого ледника «Ларсен С» в Антарктиде раскололся на две части. Размер самого гигантского в мире ледника составлял более 5 тысяч квадратных километров.

Специалисты пока не знают точной причины, по которой это произошло. По предварительным версиям, айсберг мог столкнуться с мелководным морским дном неподалеку от острова Южная Георгия. По последним спутниковым снимкам, перед расколом айсберг некоторое время вращался по часовой стрелке. При этом часть ледника находилась на мелководье.

На опасном участке глубина составляет лишь 200 метров — подводная часть айсберга вполне могла задеть дно. Отколовшаяся часть получила название А-68d. Сейчас ученые наблюдают за тем, в каком направлении будут двигаться разделившиеся ледники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таяния ледников Антарктиды могут привести к плачевным последствиям для Петербурга.