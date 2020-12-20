Самый большой айсберг в мире раскололся на две части

Самый большой айсберг в мире раскололся на две части
Скорее всего, причиной происшествия стало мелководье. Фото: pixabay

Айсберг А-68а, являвшийся частью шельфого ледника «Ларсен С» в Антарктиде раскололся на две части. Размер самого гигантского в мире ледника составлял более 5 тысяч квадратных километров.

Специалисты пока не знают точной причины, по которой это произошло. По предварительным версиям, айсберг мог столкнуться с мелководным морским дном неподалеку от острова Южная Георгия. По последним спутниковым снимкам, перед расколом айсберг некоторое время вращался по часовой стрелке. При этом часть ледника находилась на мелководье.

На опасном участке глубина составляет лишь 200 метров — подводная часть айсберга вполне могла задеть дно. Отколовшаяся часть получила название А-68d. Сейчас ученые наблюдают за тем, в каком направлении будут двигаться разделившиеся ледники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таяния ледников Антарктиды могут привести к плачевным последствиям для Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
айсберг антарктида


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Плюсовая температура и запрет властей не помешали рыбакам выйти на лед ...
Жители Приморского района нашли срубленные ели во дворе церкви
В США изменили систему подсчета новых случаев COVID-19 — они ...
Самый большой айсберг в мире раскололся на две части
Россияне перечислили самые желанные подарки на Новый год
Американские врачи обнаружили новый опасный симптом COVID-19
Причиной взрыва в жилом доме под Гатчиной стал самогонный аппарат
Россияне смогут увидеть «великое соединение» Юпитера и Сатурна 21 ...