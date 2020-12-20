В США изменили систему подсчета новых случаев COVID-19 — они увеличились вдвое

"Без новых сообщений из Техаса ежедневное количество новых случаев заболевания в США составило бы 231 854", — говорится в заявлении CDC. Фото: pixabay

"Без новых сообщений из Техаса ежедневное количество новых случаев заболевания в США составило бы 231 854", — говорится в заявлении CDC. Фото: pixabay

Власти американского штата Техас изменили систему подсчета новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что существенно отразилось на статистике по стране в целом.

Об этом в воскресенье, 20 декабря, информирует Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Оказалось, что в сводки теперь включают не только подтверждённые, но и вероятные случаи COVID-19, из-за чего в статистике «дополнительно» оказались более 171 тысячи человек.

Напомним, что в течение пятницы в Америке зафиксировали 403 359 случаев коонавируса — это почти вдвое превышает показатели четверга. В общей сложности, по информации Университета Джона Хопкинса, число столкнувшихся с ковидом жителей США достигло 17,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 313 тысяч пациентов.

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