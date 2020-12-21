Под Гатчинской с фуры рухнула бетонная плита, есть пострадавшие

Под Гатчинской с фуры рухнула бетонная плита, есть пострадавшие
Место ДТП. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Гатчинском районе Ленобласти с фуры упала бетонная плита. Есть и пострадавшие.

Дорожный инцидент случился сегодня, 21 декабря, на Гатчинской объездной дороге, на мосту на поселок Новый Свет. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, с большегруза рухнула бетонная плита. Три машины смогли перескочили через нее, однако есть и пострадавшие. В настоящий момент на месте работают сотрудники скорой помощи.

На дороге перекрыто две полосы, собирается крупная пробка. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка вылетела с проезжей части после ДТП на перекрестке Цимбалина и Седова.

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Гатчинский район дтп ленобласть пострадавшие


 

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