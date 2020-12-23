Во Всеволожском районе спасатели два часа тушили частный дом

Во Всеволожском районе спасатели два часа тушили частный дом
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелся частный дом. Постройку тушили 12 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 22 декабря, в массиве Белоостров. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:16. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в массиве загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров. К 00:21 огнеборцы полностью потушили пламя.

Обстоятельства появления огня и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека погибли при пожаре в частном доме в Сиверском.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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