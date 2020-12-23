Петербургские депутаты утвердили проект постановления о собаках-поводырях

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга утвердили проект постановления, которым предлагается приравнять собак-помощников к собакам-поводырям. Проект направили на рассмотрение в Госдуму.

Авторы документа Денис Четырбок и Анастасия Мельникова пояснили, что в настоящее время в законе есть только один вид служебных собак — собаки-поводыри, помогающие незрячим. Однако есть и собаки-помощники, которые могут закрывать и открывать двери, подавать предметы, включать свет, вызывать лифт, помогать одеться.

При этом люди с ограниченными возможностями не могут взять их в общественное место, поскольку вход с животными туда закрыт. Исключением стали лишь собаки-поводыри.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скупив в панике лекарства, петербуржцы оставили без лечения домашних животных.