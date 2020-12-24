Ни себе, ни людям: как вандалы пытаются испортить новогоднее настроение жителям Ленобласти

То елочные игрушки растащат, то сами деревья на куски распилят: Gazeta.SPb рассказывает о том, как хулиганы уродуют новогодние ели в соседнем с Петербургом регионе.

В середине декабря, когда вся страна медленно, но верно продолжала готовиться к предстоящему Новому году, на Театральной площади в Гатчине вандалы посрывали с праздничной ели игрушки. В общей сложности у 12-метрового дерева «отобрали» около трех десятков шаров. Часть забрали, остальное разбили и просто раскидали вокруг. К сожалению, это не первая подобная выходка хулиганов. В позапрошлом году они обнесли город на более чем 80% новогодних украшений.

А в минувший вторник, 22 декабря, вандалы пошли еще дальше и отпилили часть уже украшенной елки во Всеволожске. При этом дерево наряжали сами местные жители. «А что не с Дворцовой бы сразу?» — возмутились они.

Скандал с исчезновением елей на днях прогремел и в Петербурге. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пропажу деревьев пожаловались жители домов по улице Шаврова в Приморском районе. Горожан возмутило, что ели, высаженные их силами, выкопали и увезли, причем без объяснений и предупреждений. Позднее последовали извинения — прихожане храма Святителя Николая, что на Арцеуловской аллее, на территории которого оказались деревья, пообещали сделать все возможное, чтобы их сохранить и минимизировать елям стресс от случившегося. В церкви также отметили, что деревья появились у них неожиданно, а заниматься их высадкой не планировалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Всеволожское лесничество в Ленинградской области останавливает отпуск бесплатных новогодних елей для жителей Петербурга. Причиной стал ажиотажный спрос перед праздниками.