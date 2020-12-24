Мурашко рассказал, как влияет алкоголь на смертность среди мужчин

Мурашко рассказал, как влияет алкоголь на смертность среди мужчин
"Вклад" употребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%", - заявил Мурашко. Фото: Минздрав РФ

По словам главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко, до 75% всех смертей среди мужского населения страны так или иначе связаны с употреблением спиртного.

Неутешительной статистикой министр здравоохранения поделился в четверг, 24 декабря, в ходе правительственного брифинга. По его словам, мужчины нередко умирают не только из-за последствий употребления алкоголя, но и из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Второй по величине «вклада» причиной летальных исходов среди россиян является кардиомиопатия, сопровождающаяся изменениями мышцы сердца, добавил Михаил Мурашко. Причем это заболевание, к сожалению, нередко встречается и у женщин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Мурашко, главной задачей Министерства здравоохранения в 2021 году является победа над пандемией коронавируса.

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