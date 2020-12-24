Глава Минздрава Мурашко озвучил главную задачу на 2021 год

Мурашко считает приоритетной задачей победу над коронавирусом, которая, в том числе, позволит властям вернуться к своим привычным обязанностям. Фото: сайт Президента России

Мурашко считает приоритетной задачей победу над коронавирусом, которая, в том числе, позволит властям вернуться к своим привычным обязанностям. Фото: сайт Президента России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2021 году стране предстоит решить масштабные задачи в сфере здравоохранения, главная из которых — победа над пандемией коронавируса.

По словам руководителя Минздрава, власти должны сосредоточить свои усилия на устранении пандемии COVID-19 и её последствий, чтобы как можно скорее «вернуться к привычным нашим обязанностям». Об этом Михаил Мурашко сказал в четверг, 24 декабря, в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Также в своем выступлении чиновник поблагодарил медицинских работников за их труд, неравнодушие и приверженность врачебному долгу в нелегких условиях 2020 года. Мурашко подчеркнул, что за работу во время пандемии свыше 5 тысяч медиков удостоились различных наград.

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