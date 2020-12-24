В Петербурге на больничном находятся 330 тысяч человек

В Петербурге на больничном находятся 330 тысяч человек
Беглов заявил, что систему обработки вызовов, поступающих на номер "122", еще предстоит технически усовершенствовать. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов рассказал, что на номер Единой информационно-справочной службы «122» с понедельника по пятницу поступило 14 тысяч звонков. Из них около 6 тысяч — вызовы врача на дом.

Глава Петербурга объяснил, что колл-центры при городских учреждениях перестали справляться с потоком входящих звонков, в связи с чем пришлось расширить перечень вопросов, с которыми можно было обратиться по номеру «122». Тем не менее, системе предстоят технические усовершенствования — в частности, новую службу свяжут с поликлиниками, рассказал Беглов в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78».

Градоначальник подчеркнул, что на данный момент на больничном находятся 330 тысяч петербуржцев — среди них не только зараженные коронавирусом, но и люди с другими заболеваниями. «Представляете сколько это звонков?», — заключил политик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге вакцинировали от коронавируса 626 человек.

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