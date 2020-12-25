Эксперт рассказал об идеальной диете к Новому году

Новый год, чаще всего, является "жировым ударом" для организма, поэтому необходимо либо серьезно скорректировать праздничное меню, либо подготовиться к тяжелой пище без резких изменений в рационе. Фото: pixabay

Новый год, чаще всего, является "жировым ударом" для организма, поэтому необходимо либо серьезно скорректировать праздничное меню, либо подготовиться к тяжелой пище без резких изменений в рационе. Фото: pixabay

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале дал советы по эффективному похудению к Новому году без вреда для здоровья.

По словам специалиста, важен состав продуктов, а не их калорийность — низкое содержание жиров еще не говорит о пользе. Кроме того, постоянное употребление обезжиренной пищи может сыграть с человеком злую новогоднюю шутку — при переедании майонезных салатов и других жирных блюд высок риск попасть в реанимацию с панкреатитом и камнями в желчном пузыре, предупреждает врач.

Перед Новым годом, считает Ковальков, идеальной будет краткосрочная белково-жировая диета, при которой в меню много белков, много жиров и нет углеводов. Такой рацион позволяет быстро и эффективно сбросить лишний вес и при этом избежать «жирового удара» по органам в период праздников. Однако эксперт подчеркивает, что придерживаться такой диеты можно не дольше месяца.

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