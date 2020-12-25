В Москве возбудили уголовное дело против Любови Соболь

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища. Уголовное дело завели утром, 25 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина, который сообщил о том, что женщину увезли из дома на допрос.

«В отношении Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, связанное с наличием или угрозой его применения). Ее увезли из дома на допрос», – пояснил защитник Любови Соболь.

Кроме этого, он добавил, что сейчас Соболь находится на допросе. Ей планируют избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Любовь Соболь и Грета Тунберг оказались в списке самых ярких женщин 2019 года. Авторы рейтинга самых ярких женщин 2019 года по версии ВВС распределили фигуранток по шести категориям: экоактивизм, знания, лидерство, креативность, спорт и индивидуальность.