Мишустин встретится в Петербурге с Бегловым и производителями вакцины «Спутник V»

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Беседа состоится 25 декабря.

Как сообщают в пресс-службе правительства РФ, поездка в город на Неве будет связан с коронавирусной инфекцией. Мишустин встретится с производителями вакцин в городе, а также побеседует с Александром Бегловым.

«Председатель правительства встретится с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции и осмотрит научно-производственный центр компании «Биокад» – одного из предприятий, занимающихся выпуском российского препарата «Гам-Ковид-Вак», – говорится в сообщении правительства.

Помимо премьер-министра в мероприятиях примут участие зампред правительства Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что до этого в Петербург приезжал президент России Владимир Путин. Он ввел ледокол «Виктор Черномырдин» в строй флота.