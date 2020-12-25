Стоимость организации похорон во Всеволожском районе вызывает у местных жителей вопросы

Жители Всеволожского района Ленобласти жалуются на странную систему расчета за услуги погребения. Цены в кассовых и товарных чеках, говорят они, расходятся.

Так, разницу в цифрах обнаружили в одном из МБУ Всеволожского района. Родственник одного из погибших сообщил, что похоронил члена своей семьи за 30 400 рублей — такая сумма значилась в товарном чеке. В отличие от кассового документа, в котором было зафиксировано лишь 3 400 рублей. То есть в десять раз меньше.

По сведениям «Санкт-Петербург.ру», такая финансовая схема могла использоваться в МБУ «Ритуальные услуги». Но по словам директора организации, на которого ссылается издание, стоимость процедуры погребения фиксированная — 10 000 рублей.

Однако журналистам, по их словам, удалось найти отзыв одного из жителей поселка Сертолово. Он утверждает, что потратил 130 000 рублей, при этом только вывоз тела у МБУ стоит 15 000 рублей. После этого СМИ, как они сообщают, обратились в администрацию муниципалитета, но ответа на свой вопрос не получили.

Также сообщается, что на Всеволожском кладбище №2 есть свежие захоронения. Однако еще в феврале прошлого года глава администрации Андрей Низовский запретил выкапывать там новые могилы.

Издание также обращает внимание на то, что похоронная отрасль претерпела ряд реформ, благодаря которым из сферы должны были исчезнуть нечистые на руку дельцы. Это было три года назад. Вероятно, в то же самое время МП «Ритуальные услуги» и МБУ «Ритуальные услуги» во Всеволожском районе получили статус единой похоронной службы.

Для справки. Возглавляет МБУ «Ритуальные услуги» Павел Руденко. Предполагается, что его на эту должность рекомендовал бывший заместитель главы администрации Всеволожского района Валерий Половинкин, который, напомним, в январе этого года был арестован по подозрению во взятке.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что суд Петербурга признал незаконной монополию города на похороны умерших от коронавируса.