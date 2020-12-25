В Выборгском районе жилой дом полыхал на 150 «квадратах»

В Выборгском районе жилой дом полыхал на 150 &#171;квадратах&#187;
Пожарные прибыли на место незамедлительно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти загорелся жилой дом. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 25 декабря, в СНТ «Озерное». Сигнал о ЧП поступил в дежурному пожарно-спасательной части в 19:30. Сотрудники оперативно выехали к месту ЧП на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, жилой дом горел на площади 150 квадратных метров.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовался примерно час. Его потушили в 20:32. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дунайском девять пожарных тушили иномарку.

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ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар


 

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В Выборгском районе жилой дом полыхал на 150 «квадратах»
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