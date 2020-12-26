В Петербурге за сутки выявили 3 755 новых случаев коронавируса

Северная столица находится на втором месте в стране по суточному приросту среди 85 регионов. На первом Москва – 7 тыс. 480 новых случаев.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на субботу, 26 декабря, в Петербурге выявлено 3 тыс. 755 новых случаев. Всего в городе болезнь выявили у 223 тыс. 336 горожан.

Отметим, что выздороветь в Северной столице уже смогли 133 тыс. 111 пациентов. Из них за последние сутки – 3 906 человек.

Что касается печальной статистики, то за минувшие 24 часа в городе скончались 82 человека. За все время – 7 тыс. 304.

В целом, в России болезнь диагностировали у 3 млн 21 тыс. 964 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 6 тыс. петербуржцев с Covid-19 получили помощь волонтеров за сутки. Волонтеры оказывают помощь пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям в доставке бесплатных наборов. В них входят продукты первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).