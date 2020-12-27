Россиян предупредили о причинах запрета на выезд из страны

Россиян предупредили о причинах запрета на выезд из страны
Приставы сообщили о долгах россиян. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Более 4 млн россиян числятся в списках невыездных. В основном туда попадают злостные неплательщики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Отмечается, что в России около 4,1 млн граждан, которым были выданы постановления о запрете на выезд из страны. Это на 700 тыс. больше, чем по данным на 1 декабря 2019 года.

Кроме этого, в ведомстве отметили из-за чего чаще всего россияне не могут покинуть страну. В основном это касается злостных неплательщиков алиментов, а также должников по кредитам.

Общая сумма долгов в России составляет 41,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве ресторан могут оштрафовать на 1 млн рублей за работу ночью.

Заведение Choice Moscow на Лужнецкой набережной в Москве продолжало принимать посетителей после 23 часов, несмотря на запрет. В 0:55 в зале по-прежнему находились люди, подавали еду и напитки, а также было разрешено курение кальянов и сигарет.

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