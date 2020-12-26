В Москве ресторан могут оштрафовать на 1 млн рублей за работу ночью

Напомним, что в Москве, в отличие от Петербурга, рестораны по-прежнему работают с 6 до 23 часов. Фото: pixabay

Напомним, что в Москве, в отличие от Петербурга, рестораны по-прежнему работают с 6 до 23 часов. Фото: pixabay

Заведение Choice Moscow на Лужнецкой набережной в Москве продолжало принимать посетителей после 23 часов, несмотря на запрет. В 0:55 в зале по-прежнему находились люди, подавали еду и напитки, а также было разрешено курение кальянов и сигарет.

Когда сотрудники административно-технической инспекции совместно с полицейскими пытались проникнуть внутрь заведения, работники стали оказывать сопротивление. К примеру, заблокировали дверь, которую правоохранителям пришлось взламывать с помощью спецсредств.

Теперь ресторану грозит административная ответственность, а Роспотребнадзору направили письмо, в котором настаивают на закрытии заведения. Руководству кафе придется заплатить до 300 тысяч рублей штрафа или приостановить работу на срок до 90 суток. Если кто-то из посетителей заразится COVID-19 после похода в это место, размер штрафа может увеличится до 1 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили шесть баров-нарушителей, не закрывшихся в 19 часов.